Mãe denuncia episódio de racismo em escola após filho ser fantasiado de macaco

A mãe de uma criança de apenas 3 anos afirma que o filho foi vítima de racismo na última sexta-feira (27) em uma escola da rede municipal na Zona Leste de São Paulo. Segundo ela, as professoras fizeram o menino usar uma máscara de macaco. As informações são do portal de notícias G1.

Stephanie Silva contou à reportagem que o CEI (Centro Educacional Infantil) Monte Carmelo II, localizado em Itaquera, enviou um aviso aos pais para que mandassem as crianças fantasiadas com o tema “circo”, para a comemoração dos aniversariantes do mês. Ela, então, comprou uma fantasia de palhaço para o pequeno.

No dia seguinte à festa, ela se deparou com um vídeo publicado nas redes sociais da creche e notou que seu filho aparecia com uma máscara de macaco. Na gravação, as outras crianças cantavam uma música: “Você virou, você virou um macaco”.

“Ele não pediu para ser o macaco, a professora escolheu ele. Ele é uma criança muito alegre, muito ‘espoleta’, e no vídeo dá pra ver que ele está desconfortável, está perdido ali”, afirmou a mãe ao G1

“Por que escolher meu filho para ser o macaco? Por que uma criança preta, sendo que ele já estava com roupa de palhaço?”, continuou a mãe. “Eu já sofri muito preconceito e aguentei calada.”

Providências

Segundo Stephani, a escola enviou apenas uma mensagem privada em seu Instagram após o caso dizendo que se tratava de um mal-entendido.

A Secretaria Municipal da Educação afirmou que o caso será apurado e que a Diretoria Regional de Educação notificará a Organização da Sociedade Civil responsável pela unidade para esclarecimentos, sob risco de penalização, conforme legislação.

Um boletim de ocorrência foi registrado no 64° DP da Cidade AE Carvalho.

