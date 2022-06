VÍDEO: Prefeito de cidade baiana arrasta e joga balde de água fria sobre idoso; MP apura o caso

O prefeito de Itapebi (BA), Juarez da Silva Oliveira (PP), aparece em um vídeo que circula nas redes sociais retirando um idoso nu à força de um quarto e jogando um balde de água fria sobre ele (veja abaixo). Após repercussão, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) informou que instaurou uma investigação sobre o caso.

Triste Dias!



Prefeito no interior da Bahia, arranca idoso da cama, o leva para o quintal e despeja um balde de água fria sobre o idoso. As imagens chocam pela brutalidade.

Fonte:https://t.co/PjdSMXmVCa pic.twitter.com/LCUy4iamD7 — Rocha (@Rocha06411608) June 2, 2022

O vídeo em questão foi gravado na última quarta-feira (1º). Nele é possível ver o prefeito, mais conhecido como Peba, que estava acompanhado por outro homem, enquanto o idoso aparece deitado na cama, sem roupas. Logo depois, eles pegam a vítima, a qual chamam de “Seu Zé” pelo braço e o colocam no chão do lado de fora.

As imagens continuam mostrando o momento em que o prefeito pela um balde de água e joga sobre o idoso: “Sua doença é banho”, ironiza o acompanhante do político, enquanto o idoso reclama.

Após a repercussão do caso, o prefeito apareceu nas redes sociais dizendo que tudo não passou de uma “brincadeira”. “Olá, comunidade. Saiu um vídeo aí, na rede social, eu brincando com Seu Zé, na casa dele, ontem, dando banho nele. O filho dele aqui que filmou, brincando, e soltou o vídeo. E aí, as pessoas querem fazer política porca, aí soltou esse vídeo na rede social. Seu Zé está aqui e vai falar um pouquinho”, disse o gestor, que colocou o idoso para falar em seguida.

“O povo se aproveita de Peba [apelido do político], como prefeito, porque tem queixa, alguém que tem uma mágoa dele e conta de outro jeito. Não vem discutir uma coisa que eu tenho intimidade com Peba, não é de agora, é desde menino, que eu conheço Peba, que tem o costume de brincar comigo. Uma brincadeira que ele fez, aí se aproveitam”, disse o Seu Zé.

Depois, o filho do idoso também se explicou: “Quem filmou fui eu, eu estava na hora. Se fosse algum tipo de intenção, eu jamais ia permitir que fizessem isso com meu pai. Podia ser o presidente, pode ser ou quem for. Eu não ia deixar. E não é a primeira vez que pai mais Peba brincam desse tipo. A brincadeira de Peba mais pai mais sempre foi assim”, disse o rapaz.

Apesar das explicações, o MP-BA destacou que apura se o prefeito violou o Estatuto do Idoso.

