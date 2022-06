Vídeo: calçada cede e mulher despenca em buraco cheio de água

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que uma mulher caminhando tranquilamente pela calçada é tragada por uma cratera que se abre sob seus pés no centro da cidade de Cascavel, no Ceará.

As imagens foram gravadas por câmeras de segurança do local. A mulher se chama Maria Rosilene e trabalha como gari na cidade. Ela caminhava pela avenida Chanceler Edson Queizo na manhã desta quinta-feira pelo local, que estava marcado com três cones, mas não havia nenhuma barreira impedindo o trânsito de pedestres.

De um momento para outro o chão se abre e ela cai em um buraco cheio de água tão profundo que sua cabeça afunda. Três homens que estavam sentados em uma loja em frente presenciam o acidente e correm para puxá-la do buraco, enquanto curiosos se aglomeram para ver o que aconteceu.

Calçada cede e mulher despenca em cratera (Reprodução / Câmera de segurança)

Com a ajuda dos homens, Maria Rosilene consegue sair do buraco, aparentemente sem ferimentos graves, mas completamente suja e encharcada. Devido a dimensão do buraco e o fato de estar cheio de água, sem ajuda possivelmente a mulher não conseguiria sair do local e poderia até sofrer um afogamento.

De acordo com a prefeitura local, a calçada cedeu por causa das fortes chuvas registradas nos últimos dias na cidade. A administração pública disse que prestou atendimento à vitima e ela se encontra em perfeito estado de saúde.

A prefeitura não esclareceu, porém, porque o local estava marcado com os três cones e porque não havia avisos ou barreiras físicas que impedissem os pedestres de caminharem pelo local.

