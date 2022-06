Homem foge de unidade de saúde com eletrodos e é encontrado morto

Um homem de 60 anos fugiu do Pronto Atendimento de São Pedro, em Vitória, no Espírito Santo, e foi encontrado morto, ainda com eletrodos pelo corpo, em um bairro próximo à unidade de saúde. Ele estava internado com um quadro de pneumonia desde o último sábado (28). As informações são da Globo.

O corpo de Sérgio Zanni da Silva foi localizado na terça-feira (31). De acordo com a PM (Polícia Militar), além dos eletrodos, o paciente estava com a pulseira de classificação recebida após o atendimento de triagem.

A família de Sérgio quer descobrir agora como ele saiu da unidade de saúde sem ser notado ou impedido. Um sobrinho questiona como o tio conseguiu fugir em meio aos guardas e às câmeras de segurança do local.

Já a irmã do paciente informou que foi até o Pronto Atendimento na quarta-feira (1º) para ter mais informações e só então recebeu a notícia da morte do homem.

De acordo com ela, os funcionários disseram que o paciente teve um quadro de crise de pânico e lhe foi receitado calmante, mas ele fugiu do local.

Em busca de respostas e providências

A família de Sérgio foi recebida pela responsável do pronto atendimento, que assegurou que o caso será investigado.

Os parentes afirmaram, contudo, que pretendem entrar com um processo contra a prefeitura, a unidade de saúde e todos os envolvidos.

A Secretaria de Saúde de Vitória, por sua vez, diz que “lamenta profundamente” o ocorrido e que está prestando toda assistência à família. Além disso, informou que uma sindicância foi aberta para apurar os fatos.

