Suspeito de ameaçar o jogador Willian, do Corinthians, é preso em São Paulo

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (2), na Zona Sul de São Paulo, um homem suspeito de ameaçar o jogador Willian, do Corinthians, nas redes sociais. O atleta registrou um boletim de ocorrência um dia antes depois de ser atacado na web com mensagens que diziam “ou joga por amor ou joga por terror”.

Segundo reportagem do site G1, o homem detido é o auxiliar de nutrição Rafael Souza, de 20 anos, torcedor do clube, mas que não pertence a nenhum torcida organizada. Ele também teria ameaçado as filhas do jogador em comentários na internet.

“A cobrança [da torcida] num centro de treinamento, num estádio é uma coisa normal dentro do meio que ele [Willian] vive, no meio de futebol profissional”, disse o delegado Cesar Saad, do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope).

“Mas essa questão de família ser ameaçada, dizer que vai na escola das filhas, o endereço onde eles moram, isso a Polícia Civil não pode aceitar, isso é crime”, ressaltou o investigador.

O nutricionista foi preso na casa em que mora, em Capão Redondo. O delegado disse que o homem negou o crime e alegou que “apenas replicou uma frase contra o Willian, que buscou na internet, e marcou o jogador”, mas que não achava que isso iria “repercutir tanto”.

Conforme a polícia, ele deverá responder pelo crime de ameaça por meios eletrônicos. Ele seguia detido até o início da tarde desta quinta-feira, mas após o indiciamento deve ser liberado, já que não houve flagrante.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa do nutricionista para comentar o assunto até esta publicação.

Repúdio

Essa foi a segunda vez que o jogador Willian teve que procurar a polícia após sofrer ameaças. Nas redes sociais, o Corinthians repudiou os ataques, demostrou apoio ao atleta e cobrou punição para os responsáveis.

O Sport Club Corinthians Paulista repudia as novas ameaças sofridas pelo meia Willian e familiares. O clube apoia o atleta na decisão de formalizar a denúncia, identificar e punir os responsáveis e reforça a necessidade da luta por um #FutebolSemÓdio. pic.twitter.com/FZZke3JmIc — Corinthians (@Corinthians) June 1, 2022

LEIA TAMBÉM:

Adolescente morre ao levar tiro no rosto enquanto jogava ‘roleta-russa’ com amigo, na Bahia