Seguindo Comitê técnico,Prefeitura de SP volta a recomendar uso de máscara contra covid-19

Um uma reunião realizada nesta quarta-feira para avaliar os índices epidemiológicos da covid-19 nas últimas semanas, a Prefeitura de São Paulo resolveu voltar a recomendar o uso de máscara de proteção em ambientes fechados e escolas.

Nesta quarta-feira, o Comitê de Saúde do Estado de São Paulo também recomendou que as pessoas voltassem a usar as máscaras em escolas, escritórios e cinemas, mas o secretário de Saúde Jean Gorinchteyn disse que o governo não iria decretar uso obrigatório, e caberia às prefeituras tomar essa decisão.

Para tomar a decisão na Capital, a Prefeitura levou em conta o aumento dos testes positivos na semana epidemiológica do final de maio, que foi de 18%, em comparação com a taxa de positividade da última semana de abril, que era de 4%.

A recomendação da Prefeitura, segundo o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco, tem como objetivo proteger a população neste momento de aumento de casos. “Além do uso da máscara, é importante que a população complete o seu ciclo vacinal. Tanto para o primeiro ciclo, quanto para as doses de reforço. Nossos postos estão abertos diariamente e a vacina está disponível para todos”, disse.

Apesar de a utilização da máscara de proteção ser apenas uma recomendação em São Paulo, ela continua sendo obrigatória nos equipamentos de saúde, ônibus, trens e metrô.

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

O boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (1) mostra que desde o início da pandemia o Brasil já teve 31.060.017 casos de covid-19, com 666.801 mortes, segundo dados do Ministério da Saúde.

Somente nas últimas 24 horas o país registrou 40.970 casos, com 125 mortes confirmadas.