Nova chacina deixa quatro mortos em centro médico de Tulsa, em Oklahoma

Oito dias após um jovem invadir uma escola e matar estudantes na cidade de Uvalde, no Texas, um homem entrou em um centro hospitalar na cidade de Tulsa, em Oklahoma, e matou quatro pessoas, nesta quarta-feira.

Segundo testemunhas, o atirador portava um rifle e uma pistola e utilizou as duas armas durante o ataque. Além dos mortos, há diversos feridos.

De acordo com a polícia, uma ligação informou que havia um homem no segundo andar do prédio onde funciona o complexo hospitalar disparando contra as pessoas. Quando a polícia chegou ao local, duas pessoas já estavam mortas e havia muitos feridos.

Segundo informações preliminares, o atirador foi morto, mas ainda não se sabe se foi um confronto com a polícia ou se ele se matou. Sua identidade também ainda não foi informada. De acordo com a polícia, trata-se de um homem negro com idade entre 35 e 40 anos. A motivação do ataque também ainda não é conhecida.

MASSACRE DE UVALDE

A notícia de um novo ataque vem poucos dias após a cidade de Uvalde enterrar dezenove estudantes e duas professoras de uma escola primária. O jovem Salvador Ramos, de 18 anos, entrou na Robb Elementary School com uma AR-15 e uma espingarda e atirou contra as crianças.

Salvador havia comprado as duas armas logo após completar 18 anos. Antes de sair de casa para a escola, sua avó também foi alvejado, no rosto..

Amigos e parentes de Salvador disseram que ele sofria muito bullying na escola por ser gago e por ‘cecear’ ao falar, mas também pela forma como se vestia e por sua condição econômica, e isso teria sido um dos motivos dele ter se afastado completamente da escola e de seus amigos.