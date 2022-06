Adolescente morre ao levar tiro no rosto enquanto jogava ‘roleta-russa’ com amigo, na Bahia

O estudante Wemerson Cardoso da Silva, de 17 anos, morreu após ser baleado no rosto em Santo Antônio de Jesus, na Bahia. De acordo com a Polícia Militar, ele brincava com um amigo de “roleta-russa” quando houve o disparo acidental. O outro menor, de 15 anos, não ficou ferido.

O caso aconteceu por volta das 18h30 de terça-feira (31). Conforme a polícia, os dois adolescentes estavam em uma casa no bairro de São Benedito, quando passaram a manusear uma arma de fogo. Foi quando houve o disparo e Wemerson foi atingido.

O rapaz foi socorrido por vizinhos e levado ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, mas não resistiu ao ferimento.

O amigo, cuja identidade não foi divulgada, foi apreendido durante a madrugada acompanhado pela mãe e confessou o disparo da arma durante a brincadeira de “roleta-russa”. O menor prestou depoimento e segue à disposição do Ministério Público.

A Polícia Civil informou que a 1ª DT de Santo Antônio de Jesus instaurou um Auto de Investigação de Ato Infracional para apurar o caso e que solicitou uma medida cautelar de internação provisória do amigo de Wemerson. Ele foi encaminhado para a Promotoria da Infância e da Juventude do Ministério Público da Bahia. A corporação também investiga de quem era a arma que estava com os adolescentes.

“Estamos tentando identificar de quem é essa arma, onde está essa arma e como essa arma foi parar na mão desses adolescentes. Admitiu o fato, disse que era uma brincadeira, que estava brincando de roleta russa com a arma, mas não demonstrou nenhum tipo de espanto ou pânico em relação a situação”, afirmou o coordenador regional do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Santo Antônio de Jesus, Lino Oliveira, em entrevista ao G1.

Na manhã de quarta-feira, o local onde o adolescente foi baleado foi periciado e exames extras foram feitos no corpo de Wemerson e também no segundo adolescente envolvido.

A escola em que a vítima estudava, a Coopeducar, publicou uma nota de pesar nas redes sociais e suspendeu as aulas na quarta-feira (1º). “Nesse momento de profunda dor, manifestamos condolência aos familiares e amigos”, diz o comunicado.

LEIA TAMBÉM:

Menina de 4 anos é baleada enquanto comprava saco de pipocas no Rio de Janeiro