Adolescente comprou arma e granada falsa pela internet e levou para escola em MG

A vice-diretora da escola estadual São José, que fica no bairro Vila Bretas, em Governador Valadares, estranhou um grupo de alunos aglomerados e percebeu que um dos alunos mostrava algo dentro de sua mochila. Quando chegou perto, notou que o garoto escondeu o objeto.

Ela pediu para ver a mochila do garoto e encontrou, escondida entre os livros, uma arma de airsoft e granadas falsas. Imediatamente a vice-diretora chamou a mãe do garoto e acionou a polícia militar, que levou o adolescente de 14 anos para a delegacia.

Lá, o delegado descobriu que as armas foram compradas pela internet com R$ 100 que ele recebeu de presente do pai e da tia. O jovem, cujo nome não foi identificado, disse que sua família sabia sobre a compra. O garoto foi ouvido e liberado. A arma de airsoft e os simulacros de granada foram apreendidos.

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais divulgou a seguinte nota:

Sobre o episódio ocorrido na Escola Estadual São José, em Governador Valadares, envolvendo um adolescente que levou uma arma de brinquedo para a escola, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) informa que a diretoria da unidade recolheu o objeto e chamou a mãe do aluno para conversar com a supervisão pedagógica, a fim de prestar esclarecimentos necessários e elucidar as orientações sobre o fato, em reunião realizada na quarta-feira (1/6).

ROLETA RUSSA

O jovem Wemerson Cardoso da Silva, de 17 anos, morreu nesta terça-feira, com um tiro no rosto, enquanto brincava de “roleta-russa” com outro amigo em Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Segundo a polícia, o disparo foi acidental e o outro adolescente que estava com ele, de 15 anos, não ficou ferido.