“Tchau, estou morrendo”, disse mulher soterrada com o marido em deslizamento no Recife

Luci Maria da Silva, de 48 anos, foi uma das 100 vítimas dos deslizamentos que já deixou também mais de 6 mil desabrigados em Pernambuco. Ela morreu quando sua casa foi atingida pelo deslizamento de uma barreira no Jaboatão dos Guararapes, no último sábado, em função das fortes chuvas que caíram sobre a região, segundo informações do G1.

Seu marido, o serralheiro Gláucio José da Silva, que estava com ela no momento do deslizamento, disse que o casal tinha acabado de deitar quando a lama tragou sua casa. Ele contou que escutou o estrondo e só teve tempo de abraçar a esposa para tentar protegê-la.

“Ela morreu nos meus braços, soterrada comigo. A gente estava agarrado, estava dormindo de conchinha. E ela morreu nos meus braços. Morreu falando, e ainda me deu tchau. Disse eu estou morrendo, Gláucio, tchau, estou morrendo”

Gláucio disse que foi salvo pelos vizinhos, que o retiraram do meio da lama e dos escombros.

No momento do deslizamento, havia muita gente por causa da comemoração do aniversário de seu concunhado, que também morreu soterrado. Onze pessoas que estavam no local ficaram feridas.

Segundo o serralheiro, sua casa ficava abaixo de uma barreira onde foi construído um conjunto residencial, que despencou junto com a lama sobre sua casa. Ele atribui a fragilidade da encosta à construção do conjunto no local.

Mãe e filha

Em outro caso de soterramento por lama, os bombeiros retiraram de um deslizamento na Vila dos Milagres, zona oeste do Rio, uma mãe que morreu abraçada à filha nesta terça-feira. No local, também foi encontrado o corpo do pai, um homem de 41 anos.

