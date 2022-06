Em assembleias, motoristas aprovam greve de ônibus na cidade de SP no dia 6 de junho

Motoristas e cobradores de ônibus da cidade de São Paulo decidiram que vão entrar em greve a partir do próximo dia 6. De acordo com o Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (Sindmotoristas), a medida foi aprovada durante assembleias realizadas nas garagens na madrugada desta quarta-feira (1º). Por conta disso, a saída dos veículos atrasou e houve lotações em alguns terminais.

De acordo com a SPTrans, por conta das assembleias, 13 linhas tiveram atrasos na saída dos ônibus (veja relação abaixo), mas, por volta das 6h40, a situação já tinha sido normalizada. A entidade ressaltou que as empresas responsáveis serão autuadas pelas viagens não realizadas no início desta manhã.

A SPTrans destacou, em nota, que “acompanha as negociações trabalhistas entre os operadores de ônibus e as empresas concessionárias e espera que haja entendimento entre as partes e que a população de São Paulo não seja prejudicada.”

Já o Sindmotoristas destacou que as empresas de ônibus ainda não apresentaram uma proposta salarial que atenda aos pedidos da categoria e a greve está marcada para o dia 6 de junho. Conforme a entidade, o sindicato patronal, que é o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo (SPUrbanuss), propôs um reajuste salarial de 10%, o que está abaixo dos 12,47% pedido pela categoria.

“Reprovamos a proposta apresentada de 10% de reajuste e somente sobre os salários: 4% agora, 4% em setembro de 2% no fim do ano”, disse o presidente do Sindmotoristas, Valdevan Noventa.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da SPUrbanuss e aguarda um posicionamento.

Veja abaixo todas as reivindicações dos motoristas:

Reajuste Salarial de 12,47%, mais aumento real;

Vale refeição de R$ 33 (unitário);

Equiparação de todos os benefícios para os trabalhadores e trabalhadoras das empresas do sistema complementar (empresas novas);

Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) de R$ 2.500;

Fim das escalas com uma hora para refeição sem remuneração;

Reajustes nos valores dos benefícios como auxílio funeral, seguro de vida, convênio médico e odontológico;

Adequação das nomenclaturas do Plano de Carreira do Setor de Manutenção, equiparação salarial e promoção para funcionários e funcionárias Fora de Função.

Veja a relação de empresas que apresentaram atrasos nesta manhã: