Comitê de Saúde de São Paulo recomenda retorno das máscaras em salas de aula e escritórios contra covid

O aumento de internações e do número de pessoas contaminadas com covid-19 levou o Comitê de Saúde do Estado de São Paulo a recomendar que as pessoas voltem a usar máscaras em ambientes fechados, como escolas, escritórios e cinemas.

De acordo com o coordenador do Comitê, médico João Gabbardo, o número de casos de covid no estado é muito maior do que os índices apontam, uma vez que os números oficiais não incluem os testes feitos em casa.

“Nessa última semana, o aumento foi bastante significativo, nós tivemos 41% de aumento nas internações e tivemos mais de 80%, 84% no número de casos, e a gente sabe que o número de casos é muito maior do que isso porque muitas pessoas estão fazendo autoteste, comprando na farmácia e estes testes não entram nas estatísticas de novos casos”, disse Gabbardo.

Somente em maio, foi registrado um aumento de 120% nos casos de internação no estado.

Apesar da recomendação do comitê, o secretário da Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, disse que o governo não irá decretar o uso obrigatório das máscaras, mas caberá às prefeituras tomar a decisão de transformar a recomendação em decreto municipal.

“A medida não será retomada frente aos índices que, a despeito de terem elevado, ainda estão muito distantes daquilo que nós tivemos no pico causado pela variante Ômicron do coronavírus, no início de 2022″, disse.

A Secretaria Municipal de São Paulo disse que fará uma reunião extraordinária ainda nesta quarta-feira para avaliar os números de contaminados na cidade e decidir se determinará ou não o retorno do uso obrigatório da máscara contra covid-19.

