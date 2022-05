Vereadora denuncia assédio sexual em vídeo: “machista e misógino”

Um vídeo recebido pela vereadora Luirce Paz (Podemos) de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, virou caso de polícia na última quinta-feira. Nas imagens mandadas pelo Whatsapp um homem se masturba e ejacula sobre a foto da vereadora, segundo notícia publicada pelo G1.

No boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, Luirce conta que fazia uma transmissão ao vivo dentro de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e disponibilizou seu telefone para que moradores fizessem reclamações. Em poucos minutos recebeu o vídeo de sexo, com a mensagem “eu tenho uma reclamação”. O número do telefone é desconhecido, mas o código era de uma chamada internacional, do México.

“Ato inadmissível, machista e misógino. Ser mulher no Brasil é viver diariamente sofrendo violências de cunho sexista”, disse a presidente Nacional do Podemos, Márcia Pinheiros, partido ao qual a vereadora é filiada.

A vereadora acredita que o ato tenha sido premeditado, já que a foto é velha e foi compartilhada há mais de seis meses e o telefone usado só pode ser rastreado via satélite. Ela solicitou que o Ministério Público Federal (MPF) rastreio o número para tentar chegar ao autor.

Luirce relatou o caso em uma transmissão ao vivo em suas redes sociais e pediu para suas seguidoras que compartilhem situações em que tenham sido vítimas de abusos semelhantes.

O Podemos emitiu um comunicado oficial sobre o caso:

INACEITÁVEL.

A nossa presidente estadual do RS, Luirce Paz, foi vítima de assédio sexual virtual. Na tarde de hoje, Luirce recebeu um vídeo em seu WhatsApp, onde um homem se masturbava e ejaculava em cima de sua foto.

Ato inadmissível, machista e misógino. O Podemos Mulher repudia veementemente QUALQUER tipo de violência contra as mulheres.

Ser mulher no Brasil é viver diariamente sofrendo violências de cunho sexista.

Somos um partido que luta pela participação da mulher nos órgãos de poder, pela democracia e pela participação dos cidadãos na política.

Toda nossa solidariedade, apoio e amparo à Luirce. Estamos juntas e unidas. Tenha força, você não está sozinha.

Todas as medidas cabíveis para apuração deste crime que a parlamentar foi vítima já estão sendo tomadas.

Mais um caso de assédio. Mais uma violência a nossas podemistas. Até quando

Márcia Pinheiro, presidente nacional do Podemos Mulher