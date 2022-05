Resumo do tiroteio na escola do Texas: 5 coisas que você precisa saber

O tiroteio na escola do Texas ocorreu no dia 24 de maio deste ano, em uma instituição de ensino na cidade de Uvalde. Salvador Ramos, de 18 anos, entrou na Robb Elementary School com uma AR-15 e uma espingarda, e matou 19 estudantes e dois professores.

Foi feito um memorial do lado de fora do Tribunal do Condado de Uvalde, no Texas, no dia 28 de maio. A polícia da cidade esperou cerca de uma hora para a equipe tática da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA chegasse e entrasse na escola.

O portal Newsweek separou cinco coisas sobre o tiroteio na escola do Texas. Confira abaixo:

1 – Quanto tempo a polícia levou para entrar na sala de aula?

De acordo com os relatos oficiais, o atirador ficou na sala de aula por uma hora antes de ser morto pela equipe da Alfândega.

As crianças ficaram presos na sala com o atirador ativo. Diversas ligações às autoridades foram realizadas. Os policiais tiveram que esperar no corredor da escola, sob ordem do chefe de polícia do distrito escolar.

2 – Por que os policiais demoraram para entrar na sala de aula?

As autoridades acreditavam que o atirador não estava mais atacando os estudantes, mas sim tentando se proteger das autoridades.

3 – Medidas a serem tomadas

Neste domingo (29), o Departamento de Justiça disse que a resposta da aplicação da lei ao tiroteio na escola será analisada e revisada.

O objetivo da revisão, solicitada pelo prefeito do Texas, será para “fornecer um relato independente das ações e respostas da aplicação da lei naquele dia e identificar as lições aprendidas e as melhores práticas para ajudar os socorristas a se prepararem e responderem a eventos de atiradores ativos”, disse Anthony Coley, porta-voz do Departamento de Justiça, em um comunicado.

As revisões aprofundadas parecem confirmas que os policiais não deveriam ter esperado cerca de uma hora para entrarem na sala de aula.

4 – O que o Departamento de Segurança Pública do Texas diz?

O tenente do Departamento de Segurança Pública do Texas (DPS), Chris Olivarez, defendeu a ação da polícia, ao afirmar que “os policiais estavam naquele prédio em poucos minutos, eles mantiveram sua presença dentro daquela escola. Tivemos vários policiais que responderam no local em poucos minutos. Dois desses policiais foram baleados, eles se esconderam porque você tem que entender que isso é uma situação ativa.”

5 – Como os pais das vítimas reagiram?

Surgiram diversos vídeos na internet dos pais suplicando aos policiais para que entrassem na sala de aula, contudo não foi permitido que o fizessem.

Um vídeo, compartilhado pelo escritor do Gizmo, Matt Novak, revelou vários pais gritando com a polícia do lado de fora da escola durante o ataque. Confira: