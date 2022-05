VIDEO: Roubo misterioso com prejuízo de R$ 5 milhões no apartamento de Carlinhos Maia

Um roubo milionário aconteceu no apartamento do influenciador Carlinhos Maia, em Maceió. Na ocasião, o imóvel estava vazio e a maior suspeita é que o crime foi arquitetado por alguém próximo.

De acordo com a coluna do Léo Dias no Metrópoles, o alarme de invasão foi acionado, mas alguém ligoiu para a ronda do condomínio e mandou que ela voltasse, pois tudo estava bem.

Lucas Guimarães, marido de Carlinhos disse: “Tá muito estranho, foi alguém de dentro”, desabafou. Os criminosos levaram o equivalente a cerca de R$ 5 milhões.

Carlinhos contou aos seguidores sobre a compra e mostrou sua casa nas redes:

O humorista se manifestou sobre o crime e revelou estar devastado: “Levaram relógios (inclusive o último, que acabei de comprar), levaram meu cofre com minhas joias. [...] Ao secretário de segurança do meu estado, governador, prefeito, polícia e cidadãos honrados. Não pelos bens, mas por ter meu lar invadido, me ajudem”, disse no Instagram.

O edifício em questão é considerado de alto padrão, construído pela empresa Ritz. Segundo o site oficial, os apartamentos de até 400 m² contam com um sistema de “inteligência artificial e automação”, que memoriza os hábitos de seus moradores.

O complexo conta também com: