Vídeo: Passageiros ficam encurralados em ônibus após fortes chuvas em Pernambuco

Infelizmente, desde a última segunda-feira (23) o estado de Pernambuco, na região Nordeste do país, tem sido assolado pelas fortes chuvas que já deixaram diversas pessoas feridas e 84 pessoas mortas, informação confirmada pelo governador, Paulo Câmara, na noite de ontem.

E, dentre os registros que impactaram internautas, um vídeo compartilhado no Twitter mostra o momento em que passageiros de um ônibus ficaram encurralados com a água que chega a altura dos assentos.

Ao analisar as imagens, pode-se perceber que os cidadãos que se encontram no local tentam se proteger em cima dos bancos, enquanto esperam o auxílio de alguma autoridade.

No fim da gravação, é possível ouvir uma pessoa questionar: “O reboque está vindo motorista?”.

Não foram revelados detalhes adicionais sobre o caso e nem sobre a forma como os passageiros foram retirados do local.

A RMR está embaixo d'água. Pessoas ilhadas. Barreiras caindo.



As cenas de hoje são trágicas - mas, acima de tudo, eram EVITÁVEIS.



Culpa de um governo INCOMPETENTE. O PSB comanda Pernambuco desde 2007 e Recife desde 2013.



Não se faz política pública com paliativos. pic.twitter.com/rdUgGQvbo6 — Jô Cavalcanti (@cavalcanti_jo) May 28, 2022

Declaração do governador de Pernambuco

Em entrevista, Câmara (PSB) afirmou que entre sexta-feira, desde às 18h, e domingo, foram confirmadas 79 vítimas fatais, resultado das fortes chuvas que atingem o estado.

Segundo informações, devido ao cenário atual, 14 municípios decretaram estado de emergência, sendo eles: Olinda, Goiana, São José da Coroa Grande, Moreno, Nazaré, Macaparana, Recife, Cabo de Santo Agostinho, Timbaúba, São Vicente Ferrer, Camaragibe, Paudalho, Paulista e Jaboatão dos Guararapes.

Por fim, com foco na busca e salvamento de pessoas, o governador do Pernambuco anunciou a liberação de R$ 100 milhões para ajudar os municípios afetados pelas chuvas. “Sabemos que essas primeiras horas são muito difíceis, os primeiros socorros. É atuar efetivamente nas ações. Conversei com todos os prefeitos justamente para elaborarem um plano de trabalho para saber quais as ações que vão precisar do apoio do estado nesse momento”, disse Paulo.

