Cantor sertanejo, esposa e filho pequeno morrem em grave acidente de carro

O cantor sertanejo Piettro Dias, 29 anos, a esposa dele Taiane Silva, 30 anos, e o filho do casal, João Pedro, de 6 anos, morreram na noite do último sábado (28/5), em um grave acidente de carro em MG.

O acidente aconteceu por volta das 21h, após batida frontal com caminhão, na BR-364, no Triângulo Mineiro, de acordo com informações do site Estado de Minas.

No momento da chegada da equipe de salvamento, o cantor estava preso às ferragens da picape Saveiro e já sem vida.

Já a esposa e o filho dele chegaram a ser resgatados para um hospital local, onde morreram pouco tempo depois do acidente.

Segundo o site EM, o motorista do caminhão não sofreu ferimentos e recusou atendimento médico.

A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) compareceu ao local e vai investigar as causas e dinâmica do acidente.

