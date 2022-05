Vídeo mostra casa desabando dentro do rio no interior de Pernambuco

As fortes chuvas que caem sobre o estado de Pernambuco desde segunda-feira já causaram pelo menos 35 mortes na região metropolitana de Recife e na zona da mata devido a deslizamentos de barreiras e de casas.

Em um vídeo gravado na região de Macaparana, cidade a 120 quilômetros de Recife, um morador filmou o momento em que uma casa inteira desaba sobre o rio e é arrastado pela força das águas que foram intensificadas pelas enchentes em várias regiões.

LEIA TAMBÉM: Massacre no Texas: menina sobrevivente não consegue mais dormir e está perdendo cabelo

As imagens foram compartilhadas nas redes sociais e vitralizaram. Veja o momento em que a casa desaba:

Os vídeos que estão chegando no WhatsApp são assustadores. Pernambuco tá se acabando em chuva, enchente e desabamento. pic.twitter.com/pjtH9kFvDF — Luke ᥫ᭡ (@lukedoamor) May 28, 2022

MORTES

Vinte pessoas morreram no Recife devido a um deslizamento de terra na comunidade do Jardim Monte Verde, no bairro do Ibura, na zona sul da capital. Outro deslizamento de grande porte aconteceu neste sábado, em Camaragibe, no Grande Recife, soterrando seis pessoas. No Jaboatão dos Guararapes, duas crianças morreram na comunidade Bola de Ouro, além de uma morte por afogamento no Córrego do Jenipapo e outra no Sítio dos Pintos.

De acordo com dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), Camaragibe teve 129 milímetros de chuva acumulada até o início deste sábado e Recife, 150 milímetros.

DEFESA CIVIL

Entre o início da noite desta sexta-feira e a manhã deste sábado, a Defesa Civil de Recife recebeu 198 chamadas com pedidos de vistoria de casas e prédios com risco de desabamento ou deslizamento e solicitações de lonas plásticas para encostas em risco.

Pelo menos 14 escolas e creches da rede municipal foram disponibilizadas pela prefeitura do Recife para acolher os desabrigados pelas chuvas.

O governador do Estado, Paulo Câmara, disse que antecipou a nomeação de 92 bombeiros para ajudar nas buscas e solicitou ajuda das Forças Armadas para o envio de equipamentos para atender as regiões que ficaram isoladas pelas águas e queda de barreiras.