Massacre no Texas: menina sobrevivente não consegue mais dormir e está perdendo cabelo

A comunidade de Uvalde, no Texas, ainda procura entender o que levou um jovem de 18 anos a invadir uma escola primária e massacrar crianças inocentes

Miah Cerrillo, de 11, é uma das sobreviventes do ataque e ainda sofre as consequências daquele dia fatídico. Não consegue dormir, está perdendo os cabelos rapidamente e fica apavorada quando vê um homem estranho.

Em entrevista à CNN, Miah contou que todos os alunos assistiam TV com duas professoras. Uma delas foi até a porta e deu de cara com o atirador, que a cumprimentou e atirou ela, passando a atirar contra as crianças na sala de aula.

A menina disse que foi atingida por estilhaços e o atirador foi para outra sala, e ela continuou a ouvir gritos e tiros. Com medo de que ele voltasse para matá-la, ela pegou o sangue de uma coleguinha, espalhou pelo rosto e deitou no chão como se estivesse morta. Antes disso, pegou o telefone e chamou os policiais. MIah disse que ficou deitada, imóvel, até o fim do tiroteio.

Salvador Ramos já havia sido preso

O deputado texano Tony Gonzales revelou nesta sexta-feira que o responsável pelas mortes das 21 pessoas na escola de Uvalde já havia sido preso há quatro anos, quando tinha 14 anos, por dizer a todos que planejava invadir e atirar em uma escola.

Gonzales disse que essa informação não é um boato e chegou a ele nos últimos dias. Ele foi preso há anos por prometer fazer o massacre que realizou na Robb Elementary School. “Quando estiver no último ano, em 2022, vou disparar contra uma escola”, teria dito Ramos, de acordo com as informações do deputado.

“Se a polícia, você sabe, o identificou quatro anos atrás como uma ameaça, temos que descobrir por que ele não era, você sabe, como eles o tiraram disso”, disse Tony Gonzales em entrevista para o canal Fox News.