Confirmado primeiro caso da Varíola dos Macacos na Argentina

Autoridades da Argentina confirmaram nesta sexta-feira o primeiro caso da Varíola dos macacos no país, segundo noticiou o jornal Clarín.

De acordo com o jornal, a confirmação foi feita com base na análise do material coletado de um paciente que apresentou os sintomas na segunda-feira, morador da Grande Buenos Aires, que procurou um centro de atendimento ao sentir os primeiros sintomas.

Segundo o informou o médico Carlos G. Malbrán, do Serviço de Microscopia Eletrônica do Departamento de Virologia do Instituto Nacional de Infectologia, as amostras vesiculares do caso suspeito resultaram na “presença de partículas virais compatíveis com Poxvirus do gênero Orthopox , um vírus que não circula na Argentina e que apresenta alta probabilidade de compatibilidade com a varíola dos macacos”.

Os médicos aguardam agora o sequenciamento genético para saber se a varíola dos macacos em questão é a do tipo leve, que circula na Europa, ou a mais grave.

LEIA TAMBÉM: Massacre no Texas: marido de vítima morre de infarto horas após visitar túmulo da esposa

A Varíola dos macacos é uma zoonose, um vírus que passa de animal para os humanos e também de humanos para humanos. Até onde se sabe, já que a doença nunca foi profundamente estudada, o vírus é transmitido por contato próximo e trocas de fluidos corporais. O vírus, porém, é menos transmissível do que o da covid-19 ou mesmo do que a varíola comum.

Já foram registrados mais de 100 casos em 16 países, inclusive na Argentina, mas, por enquanto, nenhum caso foi confirmado em solo brasileiro, mas especialistas afirmam que é uma questão de tempo para a doença desembarcar por aqui.

Os principais sintomas são lesões vesiculares na pele, febre, dor de cabeça, dor nas costas ou musculares, calafrios, exaustão e inflamação nos nódulos linfáticos. A expansão das lesões na pele pode causar coceira intensa e dor.