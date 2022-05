Justiça Eleitoral determina filiação de atriz pornô pelo PT em Mato Grosso

A atriz pornô Ester Caroline Pessatto, de 24 anos, conhecida como Ester Tigresa, obteve uma liminar na Justiça Eleitoral do Mato Grosso que obriga sua filiação ao Partido dos Trabalhadores (PT). A pré-candidatura dela a deputada estadual chegou a ser anunciada durante um evento no mês passado, mas a sigla rejeitou posteriormente. Assim, ela recorreu e obteve a garantia da filiação.

A decisão liminar é do juiz Alexandre Paulichi Chiovitti, da 38° Zona Eleitoral de Santo Antônio do Leverger, a 35 km de Cuiabá, e ocorreu na quarta-feira (25). Ele deu um prazo de três dias para que o PT confirme a filiação de Ester.

A medida determina que o Diretório Municipal do PT de Barão de Melgaço submeta a lista de filiados pelo sistema da Justiça Eleitoral, sob pena de desobediência. O cadastro do nome dela deverá ser feito com data retroativa a 2 de abril deste ano.

No recurso feito à Justiça Eleitoral, Ester Tigresa alegou que sofreu discriminação ao ter sua filiação suspensa sem direito de defesa, convocação para a pauta ou qualquer notificação de infração a agremiação. Ela disse, ainda, que o PT fez no último dia 18 de abril uma votação interna, que resultou na suspensão da filiação.

Para o juiz, o processo de suspensão correu sem a observância dos direitos de defesa da atriz pornô, já que o partido não homologava a filiação e não respondia aos questionamentos dela.

“A requerente teve sua filiação suspensa, sem direito ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco houve publicação, intimação de pauta, ata de convocação, ou qualquer notificação de infração ao estatuto da agremiação”, destacou o juiz na decisão.

O PT ainda não se pronunciou sobre o caso.

