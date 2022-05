‘Câmara de gás’ adaptada em porta-malas de viatura mata homem com esquizofrenia

Viatura com fumaça saindo do porta-malas (Reprodução)

Uma verdadeira câmara de gás adaptada no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal matou asfixiado Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, durante uma abordagem de rotina na BR-101, em Umbaúba, no estado de Sergipe, nesta quarta-feira

Genivaldo transitava pela rodovia em uma moto quando foi abordado pelos policiais. Ele recebeu ordens para descer da moto e levantar as mãos para ser revistado. Um sobrinho do homem que estava no local tentou explicar aos policiais que o tio era esquizofrênico, mas não foi ouvido.

Nervoso diante da abordagem, Genivaldo foi imobilizado no chão com truculência, usaram spray de pimenta e o colocaram no porta-malas da viatura, com os pés para fora. Algo foi jogado dentro da viatura, segundo o sobrinho, e começou a sair fumaça do porta-malas.

A polícia alega que ele foi agressivo e resistiu quando tentaram revistá-lo, e que usou “técnicas de imobilização de menor potencial ofensivo” para contê-lo, mas Genivaldo já chegou sem vida à delegacia.

A Polícia disse que ele passou mal durante o deslocamento e foi levado ao Hospital José Nailson Moura, onde foi confirmada sua morte, mas a família disse que ele já chegou morto ao local.

O laudo feito pela perícia do Instituto Médico Legal (IML) de Sergipe foi claro. Ele morreu por asfixia mecânica e insuficiência respiratória aguda.

A esposa de Genivaldo, Maria Fabiana dos Santos, disse que o que ocorreu não foi uma fatalidade, foi um crime. ‘Agiram com crueldade para matar’, disse. Ela disse que o marido tinha esquizofrenia e tomava remédios controlados há 20 anos, mas nunca tinha agredido ninguém e nunca tinha feito nada de errado.

