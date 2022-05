Quem era o atirador que invadiu a escola no Texas e matou 19 crianças?

Nesta terça-feira, um jovem invadiu uma escola primária da cidade de Evalde, no sul do estado do Texas, nos Estados Unidos, e abriu foto contra alunos e professores, matando pelo menos 19 crianças e dois professores.

Segundo informações a polícia norte-americana, o responsável pelos tiros foi identificado como Salvador Ramos, um rapaz de 18 anos que freqüenta a escola secundária local.

A motivação do ataque ainda não está clara para os investigadores, mas sabe-se que ele abandonou um veículo próximo à escola e entrou armado com revólver e com um rifle e vestia u, colete à prova de bala. Os investigadores acreditam que antes de sair de casa para cometer a chacina, ele tenha matado sua avó.

Em uma conta do Instagram supostamente pertencente a Salvador, investigadores descobriram uma foto de dois fuzis semelhantes ao AR-15 postadas apenas três dias antes do ataque. Seus colegas de classe confirmaram que a conta pertencia a ele

Outro amigo disse que ele era insultado por outros colegas pelas roupas que usava r peça condição financeira de sua família, e acabou lentamente deixando de ir para a escola. Nos dias anteriores ao ataque, ele mandou uma foto para esse amigo de um fuzil e uma bolsa cheia de balas. Ao questioná-lo sobre o que ele pretendia fazer com aquilo, ele respondeu: ‘Estou muito diferente agora. Você não me reconheceria”, disse.

Na noite após o ataque, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um discurso atacando o setor de armas do país e conclamando a população a lutar contra a indústria armamentista. “Sabemos que há tragédias, mas precisamos lidar com o banimento dessas armas”, disse.