Professora tentou proteger os alunos do atirador no Texas

Eva Morales foi um das vítimas do atirador do Texas (Reprodução / Facebook)

Outra vítima do massacre da escola Robb Elementary nesta terça-feira, no Texas foi a professora de educação especial Eva Mireles, de 44 anos, que foi alvejada pelo atirador enquanto tentava proteger os alunos na sala de aula quando começou a matança.

Eva era professora da comunidade há 17 anos e há 5 trabalhava na Robb Elementary e era muito amada pelos alunos, segundo a tia da vítima, Lydia Martinez Delgado. Era casada com um policial do distrito, Rubens Ruiz, de 43 anos, e tinha uma filha em idade universitária.

No site da escola, a professora Eva havia escrito em seu perfil: “Eu tenho uma família solidária, divertida e amorosa, que inclui um oficial da UCISD (Ruiz), uma filha graduada na faculdade (Adalynn) e 3 amigos peludos (Callie, Kane e Koda). Eu amo correr, caminhar, e agora você pode me ver andando de bicicleta!!”

“Estou furiosa que esses tiroteios continuem, essas crianças são inocentes, os rifles não deveriam estar facilmente disponíveis para todos. Esta é... minha cidade natal, uma pequena comunidade de menos de 20.000 habitantes”, disse a tia da vítima para a mídia local

De acordo com o calendário letivo do estado, a próxima quinta-feira seria o último dia de aula das crianças na Robb Elementary, antes do início das férias de verão

A cidade de Uvaldo fica a pouco mais de 100 quilômetros de San Antonio, no Texas.

Na noite após o ataque, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um discurso atacando o setor de armas do país e conclamando a população a lutar contra a indústria armamentista. “Sabemos que há tragédias, mas precisamos lidar com o banimento dessas armas”, disse.