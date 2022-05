O que sabemos sobre o atirador e a chacina dentro da escola primária do Texas

Policiais da cidade de Uvalde e das forças de segurança do Texas ainda estão montando o quebra-cabeça sobre a ação do jovem de 19 anos que invadiu a Robb Elementary school nesta terça-feira e matou 21 pessoas, 19 crianças e dois professores.

Veja o que se sabe até agora sobre os passos do atirador identificado como Salvador Ramos, de 18 anos, antes e depois da chacina, que começou por volta das 11h (horário local):

· Ramos havia praticamente abandona a escola. Amigos disseram que outros estudantes zombavam dele por causa de suas roupas e pela situação financeira da família;

· Três dias antes da chacina, o atirador postou uma foto de dois rifles de assalto em uma conta no Instagram que amigos confirmam como sendo dele. As armas teriam sido compradas no dia em que completou 18 anos, legalmente;

· Antes de ir à escola, ele atirou na avó, que está internada em estado grave com ferimento na barriga;

· O jovem dirigiu até a escola usando um colete à prova de balas e carregando dois rifles de assalto. Ele abandonou o carro nas proximidades do colégio, após sofrer cair com o carro em uma vala;

· Um policial tentou parar Ramos antes de ele entrar na escola, mas ele conseguiu abrir caminho e invadir o colégio;

· Dentro da escola, ele correu para uma sala de aula e montou uma barricada, de onde começou a disparar nos alunos e professores que estavam no local. Segundo a polícia, havia entre 25 e 30 alunos na sala;

· A polícia chegou e começou a quebrar janelas para retirar crianças de outras salas de aula. Grupo tático conseguiu forçar a entrada na sala do atirador;

· Os policiais foram recebidos com tiros e dois deles tiveram que ser hospitalizados;

· O atirador é morto pela polícia;

· Equipes de resgate e paramédicos imediatamente começam a retirar os feridos e encaminhar para os hospitais da região;

· Todas as escolas da cidade foram evacuadas e todos os eventos da cidade, cancelados, à medida que a região é isolada e vistoriado em busca de outros atiradores.

A polícia acredita que Ramos agiu sozinho e ainda busca informações sobre a motivação do crime e os detalhes do planejamento. Até agora, sabe-se que ele trabalhava na lanchonete Wendy’s, na cidade.