Massacre no Texas: Menina de 10 anos foi morta tentando chamar serviço de emergência

Entre as 19 crianças mortas pelo jovem que invadiu a escola primária do Texas nesta terça-feira foi divulgado o nome da jovem Amerie Jo Garza, de 10 anos, que segundo sua avó, foi morta enquanto tentava alertar o serviço de emergência sobre o tiroteio na escola.

Segundo sua avó, Berlinda Irene Arreola, a neta foi uma heroína. “Minha neta foi baleada e morta por tentar ligar para o 911 (equivalente ao 190 do Brasil), ela morreu como uma heroína tentando obter ajuda para ela e seus colegas de classe”, disse ao jornal local, The Daily Beast.

Segundo a avó, a menina era muito extrovertida e gostava de ir bem na escola. Mais cedo, antes da polícia divulgar o nome dos mortos, seu pai postou no Facebook um pedido de ajuda para encontrar a menina.

Mais tarde, ele voltou a postar nas redes, mas para dar a triste notícia: “Obrigado a todos pelas orações e ajuda para tentar encontrar meu bebê. Ela foi encontrada. Meu pequeno amor agora está voando alto com os anjos acima. Por favor, não tome um segundo como garantido. Abrace sua família. Diga você os ama. Eu te amo Amerie jo. Cuide de seu irmãozinho por mim.”

ATIRADOR

O matador da escola primária de Evalde, no sul do Texas, foi reconhecido como Salvador Ramos, um rapaz de 18 anos que freqüenta a escola secundária local.

Investigadores descobriram em suas redes sociais fotos com armas automáticas e amigos disseram que ele era frequentemente insultado pelos colegas pela situação financeira da família e pelas roupas que usava. Um dos seus amigos mais próximos disse que ele começou a faltar nas aulas e pouco a pouco desistiu da escola.

Poucos dias antes do ataque ele mandou uma foto para esse amigo de um rifle automático e uma bolsa cheia de munição. Quando o amigo perguntou o que ele pretendia fazer com aquilo, ele respondeu. “Estou muito diferente agora. Você não me reconheceria.”