“Ajudo pagar a remoção e advogado”, diz jornalista sobre jovem que teve rosto tatuado por ex-namorado

A jornalista da TV Globo Sônia Bridi fez um comentário no Twitter que pode ajudar a pagar a remoção da tatuagem do rosto da jovem Tayane Caldas, de 18 anos, que teve o rosto tatuado à força pelo ex-namorado, Gabriel Coelho.

O caso ocorreu em Taubaté, no interior de São Paulo. A jovem desapareceu em um sábado e foi encontrada mantida em cárcere pelo ex-namorada, onde foi agredida, torturada e teve o nome do ex-namorado tatuado sob ameaças.

O Youtuber Peter Jordan pediu nas redes o contato de Tayane e um usupário das redes disse que jornalistas poderiam ajudá-lo a encontrar, marcado Sônia Bridi. Respondendo ao tweet, Sônia disse que não tinha o contato da jovem. “Não tenho o contato. Mas ajudo a pagar a remoção. E advogado para ajudar na acusação, se for preciso”, postou.

Imagem do Twitter (Reprodução / Twitter)

Tayane disse durante entrevista ao Cidade Alerta, da TV Record, que é tudo o que quer no momento. “É a única coisa que eu quero, tirar isso de mim. E nunca mais ouvir falar o nome dele.”

A jovem disse que deixou o namorado fazer a tatuagem porque estava com medo de ser morta. “Eu só pensava em como disfarçar aquela tatuagem com maquiagem. Foi quando minha mãe me encontrou e viu o que ele tinha feito.”

Tayane Caldas, de 18 anos, diz que teve o rosto tatuado à força pelo ex-namorado (Reprodução/TV Vanguarda)

As agressões do ex-namorado começaram um ano após o início do relacionamento, em 2020. Na ocasião, eles se separaram por oito meses, mas depois reataram o namoro.

Além de cárcere privado e ter tatuado o rosto da jovem, Coelho também vai responder por desobedecer duas medidas protetivas que o proibiam de se aproximar da jovem, uma de 2021 e outra de 2022. Ele foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva.