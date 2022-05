Felipe Neto defende Paola Carosella e critica bolsonaristas: ‘Colossalmente burros’

O youtuber Felipe Neto saiu em defesa da chef de cozinha Paola Carosella, que virou alvo de ataques de ódio após criticar bolsonaristas. Durante entrevista ao programa “DiaCast”, ela disse que “é muito difícil se relacionar com quem apoia Bolsonaro por dois motivos: ou porque é um escroto, ou é burro”. Mais tarde, após repercussão do caso nas redes sociais, Neto disse em post no Twitter: “Paola Carosella está certíssima”.

“Todo bolsonarista ou é escroto ou burro. O único erro dela [Paola] foi porque eu colocaria um ‘colossalmente’ antes de cada adjetivo. Bolsonarista não é apenas ‘escroto’, é ‘colossalmente escroto’ ou ‘colossalmente burro’”, escreveu o youtuber.

“Morrendo de rir com bolsonaristas achando que vão cancelar uma das melhores chefs de cozinha do mundo. Só 36% do país aprova esse genocida aliado da milícia. Vocês não cancelam mais ninguém. Não conseguiram comigo e não conseguirão com a Paola”, completou Felipe Neto.

A polêmica envolvendo Paola, cujo nome ficou entre os assuntos mais comentados na segunda-feira (23), começou depois que um trecho da entrevista foi publicado nas redes sociais e viralizou. A argentina, que é ex-apresentadora do MasterChef Brasil, da Band, criticou Bolsonaro:

“Já está demonstrado. Já ficou muito claro que não teve problema de governo, que não faz a mínima ideia do que tá fazendo, que tá lutando contra um comunismo que não existe”, afirmou.

“É uma coisa meio que rote, né? Tá lutando contra os moinhos de vento. Cadê o comunismo? Qual o comunismo estamos lutando? Quando que o Brasil foi comunista, em que momento?”, indagou Carosella.

Ela também teceu críticas ao apoiadores do presidente. “Essas pessoas que estão defendendo ainda, que querem votar de novo, que querem mais quatro anos dessa porcaria estão defendendo o quê?”, questionou, seguindo: “Não é por nada que ele fez, mas sim, por tudo que ele fala que vai acontecer se ele sai”, destacou a chef.

Logo após a divulgação da entrevista, os apoiadores de Bolsonaro passaram a atacar Paola. Alguns chegaram a dizer que ela deveria voltar para a Argentina, outros já sugeriram um boicote ao restaurante Arturito, do qual ela é dona.

“Quer dizer que a escrota comunista, Paola Carosella que veio da Argentina, matar sua fome aqui no Brasil, tem um restaurante chamado Arturito, ofendeu os brasileiros honestos. Tia lava essa boca suja e fedorenta com creolina e vaza para Argentina”, tuitou um perfil bolsonarista.

Outro integrante da rede escreveu: “Paola Carosella do Masterchef da Band. Vamos ver como vai ficar o restaurante dela , Arturito, na Pinheiros. Vai ter que voltar para a Argentina, Paola”.

Deputado federal e filho do presidente, Eduardo Bolsonaro (PL) também criticou a chef de cozinha: “Fala pra ela voltar pra Argentina que já já ela vai ver o tal comunismo”.