Fatec está com vagas abertas em processo seletivo para professores, em SP

A Faculdade de Tecnologia de Carapicuíba (Fatec), em São Paulo, está com inscrições abertas em um processo seletivo para vagas temporárias de professor universitário. Os interessados devem se inscrever pela internet até o dia 7 de junho.

As vagas são para professores de matemática e estatística (2); ciência da computação (1); ciência da computação/engenharia da computação/ matemática e estatística (1); ciência da computação/ comunicação visual e multimídia (1).

Os selecionados vão receber R$ 32,13 por hora/aula, sendo que a carga horária será de quatro horas no período da manhã.

Podem concorrer profissionais com nível superior área da função pretendida; ter no mínimo, 18 anos de idade; estar em dia com as obrigações eleitorais; estar em dia com as obrigações do Serviço Militar; ter aptidão física e mental para o exercício das obrigações da função e não ter sido demitido nos últimos cinco anos de serviços público.

O Processo Seletivo ocorrerá por meio de uma análise do memorial circunstanciado, que deve ser enviado no ato da inscrição. Um profissional será designado pela faculdade para analisar os documentos pertinentes à graduação, pós-graduação e experiências profissionais, aonde será estabelecido uma pontuação para o ordenamento da classificação final.

A validade da seleção será de 12 meses, podendo ser prorrogada por igual período, se assim for solicitado pelo diretor da instituição, sendo contado a partir da homologação do resultado final.

