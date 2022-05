Atirador invade escola primária e mata 14 crianças no Texas

Um jovem de 18 anos invadiu no começo da tarde desta terça-feira uma escola primária no sul do Texas, nos Estados Unidos, e matou 14 alunos e um professor, segundo informações do governador do estado, Gregg Abbot.

O ataque ocorreu na cidade de Evalde, a 130 quilômetros de San Antonio. Os detalhes do tiroteio ainda foram informados pela polícia.

O atirador, de acordo com detalhes da polícia, era um rapaz de 18 anos e foi morto em confronto com os policiais. Ele foi identificado como Salvador Ramos, um estudante da escola secundária local. A motivação do ataque ainda não está clara, mas informações não confirmadas dizem que ele atirou na avó antes de dirigir-se à escola para fazer a chacina.

“Acredita-se que ele abandonou seu veículo e entrou na escola com um revólver”, disse o governador do Texas. Há ainda informações de que o jovem também portava um rifle no momento do ataque, mas não foram confirmadas.

🇺🇸 | URGENTE - MATANZA EN EEUU: Salvador Ramos, de 18 años, es el sospechoso de haber asesinado a 14 niños, 1 maestro y a su propia abuela. pic.twitter.com/yrBgadvna6 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 24, 2022

O Uvalde Memorial Hospital notificou que recebeu 13 crianças feridas, pelo menos três em estado grave. Dois policiais que entraram em confronto com o atirador também ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital local.

Todas as escolas da cidade foram evacuadas quando chegou a notícia do ataque desta tarde e todos os eventos da região, cancelados.

O governador do estado classificou o atentado à escola como uma horrível tragédia. “Texanos de todo o estado estão de luto pelas vítimas desse crime sem sentido e pela comunidade de Uvalde. Eu instrui o Departamento de Segurança Pública do Texas e os Texas Rangers a trabalharem com a polícia local para investigar completamente esse crime”, disse. O FBI também foi chamado para fazer parte das investigações.

O presidente Joe Biden foi avisado sobre o ataque à escola e deve se pronunciar nesta noite, segundo informações da Casa Branca.