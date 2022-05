VÍDEO: João Doria anuncia desistência da pré-candidatura à Presidência da República

O ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) anunciou nesta segunda-feira (23) a desistência de sua pré-candidatura à Presidência da República. No comunicado, ele disse que se retira “com o coração ferido, mas com a alma leve” (veja vídeo abaixo).

O anúncio do tucano ocorre um dia antes da executiva do PSDB se reunir para discutir o futuro da candidatura, sendo que já está praticamente acertado o apoio à senadora Simone Tebet (MDB). Assim, por conta das resistências internas no partido, Doria decidiu deixar a disputa.

“Hoje, neste 23 de maio, serenamente entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB. Aceito esta realidade com a cabeça erguida. Sou um homem que respeita o bom senso, o diálogo e o equilíbrio. Sempre busquei e seguirei buscando o consenso, mesmo que ele seja contrário a minha vontade pessoal. O PSDB saberá tomar a melhor decisão no seu posicionamento para as eleições deste ano. Me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve, com a sensação de dever cumprido e missão bem realizada”, disse ele.

Em seu pronunciamento, o ex-governador afirmou que o Brasil “precisa de uma alternativa para oferecer aos eleitores que não querem os extremos”.

“Que não querem aquele que foi envolvido em escândalos de corrupção. E nem aquele que não deu conta de salvar vidas, não deu conta de salvar a economia e que envergonha nosso país em todo o mundo”, disse Doria, fazendo referência ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao presidente Jair Bolsonaro (PL), os mais bem colocados nas atuais pesquisas de intenção de voto.

Doria, que estava acompanhado da mulher, Bia Doria, e do presidente do PSDB, Bruno Araújo, discursou por cerca de dez minutos na Zona Sul de São Paulo.

Araújo, por sua vez, defendeu uma candidatura única com MDB e Cidadania para as eleições de outubro.

“Nós temos um entendimento de diálogo com o Cidadania e com o MDB e nós vamos dar um passo à frente agora. A construção agora não é só definir o nome - e o nome de Simone é um nome posto nessa construção -, mas agora precisamos construir um projeto de compromisso de programa com o Brasil”, disse.

