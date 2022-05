Cate tem mais de 600 vagas de emprego abertas em São Paulo; saiba como concorrer

A semana começa com mais de 600 vagas de emprego abertas no Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate), em São Paulo. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, com salários que variam de R$ 1 mil a R$ 2,8 mil.

Os interessados devem acessar o Portal Cate e fazer a inscrição até a próxima quarta-feira (25), às 18h, ou se dirigir a uma das 26 unidades na capital, das 8h às 17h (veja os endereços abaixo).

Entre as oportunidades da semana, há 118 vagas para atendentes de lanchonete com salários entre R$ 1.000 e R$ 1.729. O nível escolar é diversificado, dependendo da vaga ofertada, além de seis meses de experiência. Os selecionados serão responsáveis por receber pedidos por telefone e sistema, passar o pedido para a cozinha e ao entregador, além de organizar o local.

Cargos na área da limpeza estão com 82 vagas no Cate. Os rendimentos chegam a R$ 2.195 mensais, sendo necessário ter no mínimo o ensino fundamental completo. As funções são higienização de ambientes, reposição de materiais, organização, entre outros.

Quem atua em vendas pode se candidatar a 30 oportunidades. Entre os requisitos estão o ensino médio completo e pelo menos seis meses de experiência. O candidato que conquistar a vaga será responsável pelos setores de reposição, padaria, perecíveis e frente de caixa.

Veja abaixo os endereços dos postos do Cate em SP:

Centro/Sul

Cate Central - Av. Rio Branco, 252

Cate Interlagos - Av. Interlagos, 6122

Cate Jabaquara - Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2314

Cate Cidade Ademar - Av. Yervant Kissajikian, 416

Cate Parelheiros - Estrada Ecoturística de Parelheiros, 5252

Cate Santo Amaro - Praça Floriano Peixoto, 54

Cate Campo Limpo - Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 65

Cate Vila Prudente - Av. do Oratório, 172

Cate Capela do Socorro - Rua Cassiano dos Santos, 499

Zona Noroeste

Cate Lapa - Rua Guaicurus, 1000

Cate Butantã - Rua Doutor Ulpiano da Costa Manso, 201

Cate Pirituba - Av. Dr. Felipe Pinel, 12

Cate Perus - Rua Ylídio Figueiredo, 349

Cate Jaraguá - Estrada de Taipas, 990

Cate Santana - Av. Tucuruvi, 808

Cate Brasilândia - Av. João Marcelino Branco, 95

Cate Jaçanã - Rua Luis Stamatis, 300

Cate Vila Maria/Vila Guilherme - Rua General Mendes, 111

Zona Leste

Cate São Mateus - Av. Ragueb Chohfi, 1400

Cate Cidade Tiradentes - Rua Milagre dos Peixes, 357

Cate Itaquera - Rua Augusto Carlos Bauman, 851

Cate São Miguel Paulista - Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza, 76

Cate Itaim Paulista - Av. Marechal Tito, 3012

Cate Penha - Rua Candapuí, 492

Cate Guaianases - Rua Hipólito de Camargo, 479

Cate Sapopemba - Av. Sapopemba, 9064

