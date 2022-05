Parceria entre Bolsonaro e Elon Musk segue sem previsão de licitação

As tratativas para uma parceria entre o Brasil e o bilionário Elon Musk foram vistas por agentes públicos e privados do setor de telecomunicações como um potencial favorecimento ao empresário estrangeiro.

Até o momento, não há uma previsão de licitação, mas o acordo em formulação pelo governo de Jair Bolsonaro prevê a prestação do serviço da Starlink, empresa de internet por satélite de Musk, para o monitoramento da Amazônia e a oferta de internet em escolas públicas que ficam em regiões remotas.

Vale lembrar que em janeiro deste ano, a empresa do bilionário Elon Musk foi autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para operar 4,4 mil satélites de baixa órbita sobre o Brasil.

Em entrevista, Bolsonaro disse que há “total interesse” do governo brasileiro em firmar uma parceria. “É o início de um namoro que vai acabar em casamento”, disse o presidente. Bolsonaro, Musk e o ministro das Comunicações, Fábio Faria, estiveram em um hotel de alto luxo no interior de São Paulo.

Sem uma previsão concreta, o acordo ficará parado por um tempo, já que terá que passar por licitação e isso não é permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal tão próximo das eleições. Com isso, Bolsonaro precisaria ser reeleito para dar andamento às tratativas, algo para 2023 em diante.

Há ainda quem critique o uso da empresa de Elon Musk para elevar internet às escolas públicas, já que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) criou um grupo específico para tratar da conectividade das escolas. Além disso, o programa conta com recursos pagos pelas teles que saíram vencedoras do leilão do 5G realizado em novembro de 2021.

Vale destacar que o presidente Jair Bolsonaro e o bilionário Elon Musk se encontraram na última sexta-feira (20), em um evento em Porto Feliz, no interior de São Paulo, onde eles trataram de diversos assuntos. O assunto agitou as redes sociais, ficando entre os assuntos mais comentados, e rendeu muitos memes.