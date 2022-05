São Bernardo volta a recomendar uso de máscaras contra a covid-19 em locais públicos

A cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, volta a recomendar o uso de máscaras contra a covid-19 a partir desta sexta-feira (20). De acordo com a prefeitura, a medida vale para todos os locais públicos, com ênfase nas escolas e transporte coletivo.

Em postagem no seu Instagram, o prefeito Orlando Morando (PSDB) explicou que a medida é necessária, já que a cidade registrou alta de 667% no número de pacientes contaminados pelo novo coronavírus entre os dias 9 e 16 de maio quando comparado com o mesmo período de abril. Os casos subiram de 169 para 414.

Já nas escolas, o prefeito explicou que, entre abril e maio, o número de casos confirmados saltou de quatro para 169.

“O frio é um agravante, nesta época do ano, por conta do clima, os ambientes ficam fechados e sem a devida circulação de ar”, disse o prefeito.

Apesar disso, Morando destacou que a vacinação é fundamental para que os casos registrados apresentem sintomas mais leves da doença, o que não impulsionou as internações.

“Esse aumento nos causa preocupação e vamos monitorar a doença na cidade e, continuando o aumento, decidiremos os próximos passos. Reforço que vamos decretar uma recomendação do uso de máscara, a proteção é opcional”, afirma Morando.

A prefeitura ressaltou que a iniciativa segue orientação do Comitê de Combate ao Coronavírus do município e tem caráter preventivo, diante da projeção de nova alta de casos nos próximos dias.

No transporte coletivo, o uso de máscara continua sendo obrigatório.

