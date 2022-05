Encontro do bilionário Elon Musk com Jair Bolsonaro agita a web; confira memes

O presidente Jair Bolsonaro e o bilionário Elon Musk se encontraram na manhã desta sexta-feira (20) em um evento em Porto Feliz, no interior de São Paulo. Entre os assuntos tratados por eles está a liberação para que o homem mais rico do mundo explore a internet na Amazônia. O assunto agitou as redes sociais, ficando entre os assuntos mais comentados, e rendeu muitos memes (veja no fim do texto).

O evento em questão reuniu cerca de 100 convidados em um hotel de luxo. Flávio Bolsonaro, filho do presidente, postou um trecho do encontro no seu Twitter:

Entre os principais assuntos que eles trataram está o lançamento de um projeto envolvendo a Starlink, rede de satélites da empresa Space X, da qual Musk é dono, que promete internet de alta velocidade e acesso em locais remotos.

Entre os alvos do programa está a região da Amazônia, onde o bilionário disse que pretende conectar 19 mil escolas nas zonas rurais, além de proteção da floresta. Em janeiro deste ano, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) concedeu o direito de exploração no Brasil de satélite estrangeiro não-geoestacionário de baixa órbita para a Starlink até 2027.

Durante o encontro, Bolsonaro também falou sobre a compra do Twitter por Musk, o que classificou como “sopro de esperança”. Há um mês, o bilionário fez uma oferta de US$ 41,5 bilhões (cerca de R$ 205 bilhões) em dinheiro para assumir o controle total da rede social.

Também participaram do encontro os ministros Fábio Faria, Ciro Nogueira, Luiz Eduardo Ramos e o ministro do STF Dias Toffoli, além de estudantes e empresários.

Mais rico do mundo

Elon Musk é o homem mais rico do mundo, com um patrimônio avaliado em US$ 273 bilhões (R$ 1,3 trilhão), segundo ranking da Bloomberg.

Em 2021, ele foi eleito a “Personalidade do Ano” pela revista “Time”. Além disso, Musk é responsável pela empresa de exploração espacial SpaceX e a fabricante de carros elétricos Tesla.

O encontro dele e do presidente do Brasil rendeu muitos memes nas redes sociais. Confira alguns abaixo:

