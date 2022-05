[VÍDEO] Mulheres são arremessadas em avenida após colidirem com carretinha ao cruzarem via movimentada. (Reprodução)

Duas mulheres, uma de 50 e a outra de 15 anos, sofreram um acidente em uma avenida movimentada na cidade de Uruçu, em Goiânia (GO). As câmeras de segurança próxima ao local registraram o momento em que a moto das duas colide com uma carretinha levada por carro. Informações são do portal Metrópoles.

Após o acidente, as mulheres ficaram feridas. No vídeo é possível ver o carro atravessando a via com a carrega. Em seguida, a moto da mulher e da adolescente cruza o caminho e são atingidas. Devido ao impacto da batida, as duas foram arremessadas e voaram pelo asfalto.

Assista ao vídeo abaixo:

Padre atropela ladrão de igreja e foge sem prestar socorro

Um ladrão foi atropelado pelo padre da comunidade após arrombar a janela e invadir a igreja para roubar, em Santa Cruz do Rio Pardo, no sábado (7).

O atropelamento foi filmado pelas câmeras de segurança instaladas próximas ao local. De acordo com as autoridades, o carro pertence à diocese e o motorista era um dos padres da paróquia.

As imagens mostram o suspeito correndo, até que um carro branco surge e o atropela. O impacto do atropelamento o arremessou para dentro de um imóvel.

A polícia informou que o choque foi tão violento e resultou em um arremesso do suspeito para dentro de um imóvel. O padre fugiu sem prestar socorro ao homem.

Resgatado por pedestres que passavam pelo local, o suspeito foi levado em estado grave para a Santa Casa do município e permanecia internado pela segunda-feira (9).

Até o momento, o padre ainda não teria sido identificado. Conduto, o líder religioso deve responder por tentativa de homicídio e omissão de socorro. Já o ladrão recebeu flagrante por furto.