Morador de rua é encontrado morto em Mauá, que registrou temperatura em torno dos 10°C

Um morador de rua de 39 anos foi encontrado morto em Mauá, no ABC Paulista, na manhã de quarta-feira (18). As causas ainda são investigadas, mas a vítima foi achada durante a chegada de uma frente fria, quando o município registrou temperaturas em torno dos 10°C.

De acordo com a Prefeitura de Mauá, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a ocorrência, por volta das 7h, e constatou a morte na Rua Barão de Mauá, no Centro da cidade.

A Polícia Militar também foi acionada e testemunhas confirmaram que o homem vivia em situação de rua. Não havia sinais de violência e o corpo já apresentava rigidez cadavérica.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), que vai emitir um laudo com o motivo da morte. O caso foi registrado como morte suspeita no 3° DP de Mauá.

Capital

Também na quarta-feira, uma pessoa morreu enquanto aguardava para tomar café da manhã no núcleo de convivência São Martinho, abrigo conveniado com a Prefeitura de São Paulo e administrado pelo Centro Social da Nossa Senhora do Bom Parto na Zona Leste da capital.

A vítima, de 66 anos, sofreu uma convulsão. Antes, tinha passado a noite em uma rua, nas proximidades do local. As causas da morte também ainda são apuradas.

Mais tarde, um outro homem passou mal com sinais de hipotermia enquanto aguardava para se alimentar no centro de convivência.

Frio intenso

A capital paulista e Região Metropolitana estão enfrentando o mês de maio mais frio dos últimos 32 anos.

Na quarta-feira, a capital registrou termômetros na casa dos 5°C. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), órgão da prefeitura, em algumas regiões, como na Zona Sul, a sensação térmica foi de -4°C.

São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, no ABC Paulista, também apresentaram termômetros na casa dos 6°C.

Durante a tarde, outro recorde: foi o período mais frio para um mês de maio em toda a série histórica, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A máxima foi de apenas 12,3ºC na capital, segundo a medição da estação automática Mirante de Santana, na Zona Norte de São Paulo.

