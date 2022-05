Em festa fechada, Lula se casa com Janja em SP

O ex-presidente Lula (PT) e a socióloga Rosângela Silva, a Janja, se casaram na noite de quarta-feira (18), em São Paulo. A cerimônia fechada, que reuniu 220 convidados, teve a presença de políticos, artistas e celebridades.

O casamento foi realizado em uma casa de festas no Brooklin, na Zona Sul da capital. Cercada de mistérios, a cerimônia do pré-candidato à Presidência da República não teve seu endereço anunciado com antecedência e mesmo os convidados souberam da informação pouco tempo antes.

Por volta das 20h, o perfil oficial do ex-presidente divulgou uma foto de Janja vestida de noiva, em imagem feita pelo fotógrafo de Lula, Ricardo Stuckert. A cerimônia durou pouco mais de meia hora e o casal não falou com a imprensa.

Entre os convidados que compareceram estão a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), Fernando Haddad (PT), a deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PT-PR), o ex-ministro Franklin Martins e o senador Jaques Wagner (PT-BA).

Também marcaram presença o deputado Marcelo Freixo e o advogado Augusto de Arruda Botelho, ambos do PSB, o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto.

Do meio artístico, estiveram no local Gilberto Gil, Bela Gil, Daniela Mercury, Teresa Cristina, Duda Beat, além do comediante Paulo Vieira e do ex-BBB Gil do Vigor.

Lula e Janja estão juntos desde o fim de 2017, mas o relacionamento só foi tornado público em 2019, quando a socióloga foi vista fazendo uma vigília em frente à Polícia Federal de Curitiba, onde o ex-presidente estava preso. Desde que ele foi liberado, eles moram juntos em São Paulo.

