Ciclone Yakecan se afasta do litoral brasileiro, mas ainda causa ressaca forte em SP e RJ

O ciclone subtropical Yakecan começou a se afastar do litoral brasileiro e foi descartada a possibilidade de um furacão atingir o país, no entanto, ele ainda gera reflexos sobre a região Sudeste e pode provocar rajadas de vento de até 90 km/h no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (19).

Segundo a Climatempo, a tendência é que ele se afaste totalmente do Brasil no fim do dia, mas os reflexos ainda serão sentidos durante esta quinta-feira.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) destacou que o ciclone já passou pelo litoral do Rio Grande do Sul, provocando ventos de 96 quilômetros por hora (km/h) no município de São José dos Ausentes, além de atingir os estados de Santa Catarina e Paraná com menor intensidade.

Mas ainda está mantido o alerta para rajadas de vento nas regiões Sul e Sudeste e para o frio intenso e geadas em grande parte do Brasil nos próximos dias. As informações foram divulgadas na quarta-feira (18) pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), por meio da Defesa Civil Nacional.

LEIA TAMBÉM:

Capital paulista registra 8°C na manhã desta quinta-feira; frio segue nos próximos dias

Morador de rua é encontrado morto em Mauá, que registrou temperatura em torno dos 10°C

São Paulo

A cidade de São Paulo registrou mais uma manhã fria nesta quinta-feira, com termômetros na casa dos 8°C. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, a sensação térmica, no entanto, chegou aos 0°C na região do Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul.

O dia seguirá com céu claro e predomínio de sol. A temperatura alcança os 14°C à tarde, mas por conta dos ventos, a sensação térmica continua inferior ao aferido pelos termômetros, destacou o CGE.

O CGE diz que o ar frio e seco continua nos próximos dias e vai provocar novas madrugadas geladas na capital paulista e Região Metropolitana.

Na sexta-feira (20), o sol aparece entre nuvens e o frio continua. Os ventos passam a soprar do oceano em direção à costa, mantendo a sensação de frio maior do que os registros oficiais. Mínima de 9°C e máxima de 17°C.

Recorde no Distrito Federal

O Distrito Federal registrou a temperatura mais baixa desde o início das medições feitas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em 1962. O recorde ocorreu às 6h da manhã de hoje, quando os termômetros registraram 1,4ºC no Gama, cidade-satélite localizada a cerca de 30 quilômetros do Plano Piloto.

Até então, a temperatura mais baixa havia sido registrada em julho de 1975, quando a capital federal registrou 1,6ºC, recorde que foi igualado nesta quinta-feira às 5h.