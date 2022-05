Capital paulista registra 8°C na manhã desta quinta-feira; frio segue nos próximos dias

A cidade de São Paulo registrou mais uma manhã fria nesta quinta-feira (19), com termômetros na casa dos 8°C. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, a sensação térmica, no entanto, chegou aos 0°C na região do Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul.

A mesma situação foi registrada no Aeroporto de Campo de Marte, na Zona Norte. Os índices de umidade relativa do ar oscilam em torno dos 85%. Imagens do radar meteorológico não apontam chuva em toda a faixa leste do estado.

O dia seguirá com céu claro e predomínio de sol. A temperatura alcança os 14°C à tarde, mas por conta dos ventos, a sensação térmica continua inferior ao aferido pelos termômetros, destacou o CGE.

Na quarta-feira (18), a capital registrou a madrugada mais fria do ano, com termômetros na casa dos 5°C. Em algumas regiões, como na Zona Sul, a sensação térmica foi de -4°C.

A tarde de quarta-feira seguiu gelada e foi a mais fria do ano até aqui, e a mais fria para um dia do mês de maio, de acordo com todo o histórico do CGE, que contém informações desde 2004. A média da temperatura máxima foi de apenas 12,5°C.

A quarta-feira também registrou a morte de dois moradores em situação de rua: um em um centro de convivência da Prefeitura da capital e outro em Mauá, no ABC Paulista.

Próximos dias

O CGE diz que o ar frio e seco continua nos próximos dias e vai provocar novas madrugadas geladas na capital paulista e Região Metropolitana.

Na sexta-feira (20), o sol aparece entre nuvens e o frio continua. Os ventos passam a soprar do oceano em direção à costa, mantendo a sensação de frio maior do que os registros oficiais. Mínima de 9°C e máxima de 17°C.

