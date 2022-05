VÍDEO: Ventos de até 157 km/h tombam caminhão na Serra de Santa Catarina

Fortes ventos que atingiram a Serra do Rio do Rastro, em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, na madrugada desta quarta-feira (18), provocaram o tombamento de um caminhão. Um vídeo mostra o momento em que o veículo, que estava estacionado em um posto da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), virou (veja abaixo).

A força do vento tomba um caminhão em Bom Jardim da Serra, Santa Catarina. E a SC-390, na Serra do Rio do Rastro, acaba de ser interditada, por causa das condições climáticas.@pmscrodoviaria pic.twitter.com/xwzqoeoGTP — Raphael Faraco (@raphaelfaraco) May 18, 2022

Segundo a PMRv, a velocidade do vento na estação meteorológica da cidade chegou a 157 km/h. O motorista do caminhão, que tem 28 anos, não ficou ferido.

Por conta da ventania, a SC-390 chegou a ser interditada durante a madrugada. A via foi liberada por volta das 7h20.

Os fortes ventos são causados pela tempestade subtropical Yakecan, fenômeno atinge Santa Catarina desde terça-feira (17). Segundo a Defesa Civil, as rajadas podem chegar a 100 km/h, o que aumenta a sensação de frio no estado, que segue com previsão de temperaturas negativas e neve.

Também há previsão também de formação de geada no centro-norte do Paraná; em São Paulo, especialmente na Serra da Mantiqueira e Vale do Paraíba; no triângulo e centro-sul de Minas Gerais; no Mato Grosso do Sul e no sul de Goiás.

