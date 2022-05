Frio intenso atinge o Brasil e rende memes nas redes sociais; confira reações

A cidade de São Paulo registrou a madrugada mais fria do ano nesta quarta-feira (18), com termômetros na casa dos 5°C. Em algumas regiões, como nas proximidades do Aeroporto de Congonhas, na zona sul, a sensação térmica foi de -4°C, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). Toda essa friaca rendeu vários memes nas redes sociais (veja abaixo).

Muita gente acordou lembrando da Princesa Elsa, personagem do filme “Frozen”, da Disney, dizendo que ela abriu as portas do seu castelo e congelou o Brasil. Mas também teve quem lamentou por estar solteiro a essa altura do ano e quem lutou muito para enfrentar o frio e ir trabalhar. Até o look de inverno do cantor Zeca Pagodinho entrou na brincadeira.

Segundo a previsão do CGE, o frio intenso continua hoje, com a máxima chegando apenas aos 14 °C. O dia deverá ser ensolarado, mas com ventos que podem superar os 50 km/h. Isso faz com que a sensação térmica permaneça baixa.

Já na quinta-feira (19) a previsão é que a capital siga com mínima na casa dos 7°C, com predomínio de sol. A máxima chega aos 16°C.

Também há previsão de formação de geada em São Paulo, especialmente na Serra da Mantiqueira e Vale do Paraíba; no centro-norte do Paraná; no triângulo e centro-sul de Minas Gerais; no Mato Grosso do Sul e no sul de Goiás.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta que o frio já está afetando regiões do Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, chegando até o sul de Tocantins.

Veja abaixo algumas das reações dos internautas sobre a onda de frio:

Pronto gente tudo resolvido, amanhã vai voltar a fazer calor mandei prender a Frozen pic.twitter.com/YUECLnA3uM — Jonathan Willian (@jonathanwsg) May 18, 2022

carta aberta para Elsa



oi mana tudo joia? aqui deixa eu te perguntar uma coisa rapidinho



a gente fez alguma coisa pra você amor? vc tá sofrendo? tá precisando de ajuda? passando necessidade?



pq se for cê fala pra gente te ajudar não precisa descontar a raiva no frio não — vivis (@ds_vivis) May 17, 2022

Elsa mizelavi



Saiu de casa



E esqueceu a polta abelta — Cebolinha 💚 (@CeboIinhaaa) May 18, 2022

Quem chamou a Elsa? Let it go… ❄️ pic.twitter.com/qnOqr7NFdm — Maracanã (@maracana) May 16, 2022

7 graus e eu tenho que ir trabalhar, que vida Deus, que vida pic.twitter.com/harlvWwL2R — Dioguinho || 📖: Vermelho Branco e Sangue Azul (@DioguinhoGG) May 18, 2022

O frio chegou, mas o projeto verão tá de pé pic.twitter.com/GgLZQnDf8o — Plantão JF (@OcorrenciasJF) May 18, 2022

Vai com calma frozen, porque ainda tô solteira 🥶 — ₦𝓲𝓬𝓸𝓵𝓵𝔂 𝓶𝓪𝓲𝓪🦋 (@Nic_maia) May 17, 2022

chegaram a onda de frio e o ciclone, e nesse momento eu gostaria de homenagear o guerreiro que vai passar por muito trabalho e sofrimento nesses dias: o chuveiro Lorenzetti 🙏 pic.twitter.com/hgvIlcl1Mg — nico 📺 (@niconatv) May 17, 2022

sim está frio aqui em curitiba pic.twitter.com/aAFTCFJKVq — luiza (@ozakiemiko) May 17, 2022

to assim de saúde:

10 COISAS QUE EU ODEIO

- frio

- sentir frio

- temperaturas baixas

- vento gelado

- tomar banho no frio

- acordar no frio

- sair de casa no frio

- usar mil roupas por causa do frio

- nariz ardendo e congelando

- rinite atacada — 🐆 (@lemosrana) May 18, 2022

“Aí mas é pq as pessoas se vestem melhor no frio”

Eu no frio: pic.twitter.com/c8wjixD3vN — Supremo capitão ronronador (@krukrente) May 18, 2022