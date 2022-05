Cidade de SP registra a temperatura mais baixa do ano; sensação térmica chega a -4°C

A cidade de São Paulo registrou a madrugada mais fria do ano nesta quarta-feira (18), com termômetros na casa dos 5°C. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), órgão da prefeitura, em algumas regiões, como na zona sul, a sensação térmica foi de -4°C.

De acordo com o CGE, a temperatura média registrada nas primeiras horas do dia na capital foi de 7°C. No entanto, em Parelheiros a temperatura registrada chegou a 5°C. Já em Marsilac e C\apela do Socorro, no extremo sul da capital, o frio atingiu os 6°C.

São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, no ABC Paulista, também apresentaram termômetros na casa dos 6°C.

Por causa das baixas temperaturas, a Defesa Civil Municipal mantém a capital em estado de alerta desde a segunda-feira (16).

Previsão

Hoje o dia segue frio e a máxima deverá ser de 14°C, segundo o CGE. O dia deverá ser ensolarado, mas com ventos que podem superar os 50 km/h. Isso faz com que a sensação térmica permaneça baixa.

Já na quinta-feira (19) a previsão é que a capital siga com mínima na casa dos 7°C, com predomínio de sol. A máxima chega aos 16°C.

LEIA TAMBÉM:

Trabalhadores nascidos em junho podem sacar até R$ 1 mil no FGTS