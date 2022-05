Ônibus bate em carreta em rodovia do Mato Grosso; 11 morreram

ônibus ficou completamente destruído no choque com a carreta (Divulgação/PRF)

Pelo menos 11 passageiros de um ônibus que saiu de Curitiba com destino a Sinop morreram nesta terça-feira quando o veículo bateu de frente com uma carreta, na BR-163, em Sorriso, norte de Mato Grosso.

Informações iniciais dos peritos indicam que o ônibus invadiu a pista contrária e que o motorista do coletivo dormiu ao volante. O excesso de velocidade foi descartado pelos peritos. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

O choque foi tão forte que praticamente destruiu toda a frente e a lateral do ônibus, que transportava 45 passageiros. O motorista ficou preso às ferragens e teve o braço amputado na colisão. Ele foi socorrido em estado grave. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há outras vítimas que também foram socorridas em estado grave.

O motorista da carreta sofreu apenas ferimentos leves.

Equipes de resgate e do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para a região para ajudar no socorro às vítimas. Um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas está ajudando a transportar as vítimas em estado mais grave para o hospital.

DUPLA SERTANEJA

O cantor sertanejo Aleksandro, que fazia dupla com Conrado, morreu quando o ônibus que transportava os músicos perdeu controle capotou no canteiro central da rodovia Régis Bittencourt, no último dia 7.

O acidente teria sido causado por um pneu que estourou, mas vídeos que viralizaram as redes sociais mostraram o ônibus da dupla com velocidade muito superior ao limite permitido na estrada momentos antes do acidente.

De acordo com o motorista, para-choque do veículo se soltou por causa de um desnível da pista e rasgou o pneu, provocando o acidente.

Além de Aleksandro, morreram mais seis pessoas. O cantor Conrado foi internado em estado grave em Registro, cidade do interior de São Paulo.