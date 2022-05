Governo da Ucrânia anuncia o fim dos combates na usina de Mariupol

O último reduto ainda defendido por tropas ucranianas na cidade sitiada de Mariupol começou a ser evacuado nesta segunda-feira, após meses de bombardeio pelo exército russo.

De acordo com o vice-ministro da Defesa da Ucrânia, 53 soldados que estavam entrincheirados na siderúrgica de Azovstal foram levados para um hospital em Novoazovsk, a leste de Mariupol, e outros 211 para Olenivka, região controlada pelos separatistas apoiados pela Rússia.

As forças ucranianas afirmaram ter encerrado a operação de combate visando defender a cidade. Segundo comunicado do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, o comando havia ordenado que as unidades salvassem a vida dos soldados.

Nas últimas semanas, as tropas russas haviam ordenado várias vezes que os homens baixassem as armas e se entregassem no complexo sitiado. Acredita-se que pelo menos 600 soldados estavam escondidos no local.

Em mensagem divulgada em vídeo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy disse que havia feridos graves entre os soldados e que o país precisava de heróis ucranianos vivos.

A vice-ministra da Defesa Anna Malyar disse que os soldados evacuados podem fazer parte de um futuro acordo de troca de prisioneiros com a Rússia.

OTAN

O Parlamento da Finlândia aprovou a petição do governo para que o país entre para a aliança ocidental, a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte), por ampla maioria dos votos.

Nesta terça-feira, a Suécia também anunciou que assinou a carta oficial que será entregue solicitando a adesão à aliança.

Os dois países, tradicionalmente neutros, resolveram entrar para a OTAN após a Rússia invadir a Ucrânia.

A Turquia, no entanto, anunciou que vai barrar a entrada dos dois países. O país também integra a aliança e para que um novo país seja admitido é necessário que todos os membros concordem.