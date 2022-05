Assassino do ator Rafael Miguel, Paulo Cupertino diz que é inocente e que a filha está ‘bem mais feliz’

O assassino do ator Rafael Miguel e dos pais dele, Paulo Cupertino Matias, que foi preso após quase três anos foragido, afirmou ser “inocente” e que agora a filha dele, a jovem Isabela Tibcherani, de 21 anos, “está muito mais feliz”.

“Eu sou inocente. A minha filha me condena, mas vamos esperar a Justiça para saber a verdade. Olha minha filha ontem e olha hoje”, disse ele ao chegar ao prédio do Departamento de Homicídios de São Paulo (DHPP).

O delegado-geral da Polícia Civil, Osvaldo Nico Gonçalves, disse em entrevista ao G1 que o homem afirmou em depoimento que a filha hoje, sem o namorado, está muito mais feliz.

“Ele falou pra mim da filha. Ele falou que a filha tá muito mais feliz agora do que no tempo que ela namorava com o rapaz. Ele falou pra mim isso, agora precisa ver com a filha dele. Ele chegou a falar pra mim que está com a consciência tranquila porque a filha estava muito mais feliz agora do que antes”, declarou Nico.

Paulo Cupertino foi preso em SP após o recebimento de uma denúncia anônima Reprodução

Momentos após a divulgação da prisão de Cupertino, os internautas inundaram o perfil do Instagram de Isabela, que publicou um story com um breve texto e disse que “precisa de espaço”.

“Fui informada do ocorrido. Não consigo falar muito a respeito agora, mas quero agradecer todas as mensagens e todo o apoio. É uma mistura muito grande de sentimentos e agora preciso de espaço. Grata. Isabela”.

Isabela Tibcherani se pronuncia sobre prisão do pai, Paulo Cupertino Reprodução

Prisão

O assassino do ator Rafael Miguel e dos pais dele foi preso na segunda-feira (16), na zona sul de São Paulo, após uma denúncia anônima que confirmou que o matador estava na Capital.

A polícia, então, passou a buscar nos endereços de amigos e familiares, fazendo a prisão. Ele foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer exame de corpo de delito e ficará preso no DHPP à disposição da Justiça.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, Cupertino matou o ator, seu pai e sua mãe porque não aceitava o namoro de sua filha com Rafael. Ele deu 13 tiros em Rafael, em sua mãe, de 50 anos, e em seu pai, de 52 anos. O crime foi cometido na frente da casa onde Isabela morava com a mãe, no bairro Pedreira, zona sul de São Paulo, em 2019.

Ele fugiu em seguida, com a ajuda de amigos, e passou quase 3 anos desaparecido. Ex-empresário, Cupertino foi incluído na Difusão Vermelha, lista das pessoas que tem mandado de prisão que pode ser cumprido em qualquer país do mundo.

Durante o período em que esteve foragido, há relatos de que ele estava tentando chegar ao Paraguai através da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul

O matador vai responder por triplo homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.

Outros dois amigos dele, o dono de pizzaria Eduardo José Machado e o motorista de aplicativo Wanderlei Antunes, vão responde também por auxiliar Paulo Cupertino a fugir do flagrante por homicídio. Eles respondem em liberdade pelos crimes de favorecimento pessoal.