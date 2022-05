Assalto a carro-forte: Paulo Cupertino tem passado criminoso

A execução a tiros do jovem ator Rafael Miguel e dos pais do rapaz não foi o primeiro ato na carreira criminosa do ex-empresário Paulo Cupertino, que foi preso nesta segunda-feira após dois anos foragido.

Em 1993, ele foi preso em Santos, no litoral de São Paulo, após participar de um assalto a um carro forte com outros comparsas, todos armados com metralhadoras, de acordo com notícia publicada pelo jornal A Tribuna à época.

No assalto, a quadrilha roubou Cr$ 2,5 bilhões do carro que transportava o dinheiro para o pagamento dos trabalhadores do porto de Santos. Os assaltantes usaram um carro e duas motos para a fuga. Na fuga, a moto de Cupertino foi deixada para trás e ele pediu depois a um comparsa que não estava ligado ao assalto para prestar queixa do roubo da moto, em uma tentativa de reavê-la.

O comparsa chegou a ir à polícia, mas pressionado pelos investigadores acabou revelando o verdadeiro dono do veículo e seu paradeiro. Ele foi preso logo depois. O carro usado na fuga foi encontrado no litoral. Ele havia sido roubado em São Caetano do Sul dias antes do crime.

LEIA TAMBÉM: Irmã do ator Rafael Miguel fala sobre prisão de Paulo Cupertino: ‘Justiça está longe de ser feita’

Assassinatos

Paulo Cupertino, de 50 anos, vai responder por triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Ele foi preso em um hotel da zona sul de São Paulo nesta segunda-feira.

O crime, de acordo com o Ministério Público, ocorreu porque Cupertino não aceitava o namoro da filha, Isabela Tibcherani, com o jovem ator. Rafael Miguel e os pais dele foram mortos com vários tiros na frente da casa de Isabela.

Câmeras de segurança gravaram o momento em que ele desfere 13 tiros contra o rapaz, e depois no pai e na mãe dele.