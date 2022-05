Paulo Cupertino, assassino do ator Rafael Miguel, é preso após 3 anos foragido

O assassino do ator Rafael Miguel e dos pais dele, Paulo Cupertino Matias, foi preso nesta segunda-feira, na zona sul de São Paulo, após quase três anos fugindo da polícia.

Uma denúncia anônima confirmou que o matador estava na Capital e a polícia passou a buscar nos endereços de amigos e familiares, fazendo a prisão. Ele foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer exame de corpo de delito e ficará preso no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), à disposição da Justiça.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, Cupertino matou o ator, seu pai e sua mãe porque não aceitava o namoro de sua filha, Isabela Tibcherani, de 18 anos, com Rafael. Ele deu 13 tiros em Rafael, em sua mãe, de 50 anos, e em seu pai, de 52 anos. O crime foi cometido na frente da casa onde Isabela morava com a mãe, no bairro Pedreira, zona sul de São Paulo, em 2019.

Ele fugiu em seguida, com a ajuda de amigos, e passou quase 3 anos desaparecido. Ex-empresário, Cupertino foi incluído na Difusão Vermelha, lista das pessoas que tem mandado de prisão que pode ser cumprido em qualquer país do mundo.

Atual aparência de Paulo Cupertino Reprodução

Durante o período em que esteve foragido, há relatos de que ele estava tentando chegar ao Paraguai através da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul

O matador vai responder por triplo homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.

Outros dois amigos dele, o dono de pizzaria Eduardo José Machado e o motorista de aplicativo Wanderlei Antunes, vão responde também por auxiliar Paulo Cupertino a fugir do flagrante por homicídio. Eles respondem em liberdade pelos crimes de favorecimento pessoal.