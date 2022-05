McDonald’s decide retirar-se definitivamente da Rússia

A rede de lanchonetes McDonald’s, que havia anunciado a paralisação de suas atividades na Rússia há cerca de dois meses em consequência da invasão da Ucrânia anunciou sua saída em definitivo do país.

Para isso, busca um comprador para as 850 lojas que tem espalhadas pelo país e já deu início ao processo de remoção de nome, logotipo, marca e cardápio dos restaurantes.

A rede de fast food disse que além da crise humanitária causada pela invasão russa na Ucrânia, o ambiente operacional é imprevisível com o prolongamento da guerra e a atividade não seria consistente com os valores do McDonald’s. Enquanto as lojas não forem vendidas, os funcionários da rede continuarão sendo pagos, afirmou a empresa.

As lojas da Rússia, onde a rede administra diretamente cerca de 80% dos restaurantes, representavam 9% do faturamento global da empresa e 3% do seu lucro operacional.

Outra empresa, a fabricante de carros francesa Renault, também divulgou que está transferindo seus negócios no país para entidades estatais, à medida que não fará mais negócios em território russo.

LEIA TAMBÉM: Churrasqueira explode durante festa pré-casamento e deixa noiva ferida em MG

Desde que Putin ordenou o início da invasão, dezenas de multinacionais decidiram suspender ou encerrar suas operações no país, em mais um sinal de isolamento econômico que a guerra está causando à população russa.

A saída definitiva do McDonald’s se soma a de outras marcas que resolveram deixar de vez a Rússia, desde que começou a guerra, como Coca Cola, Starbucks, Apple, Toyota, Volvo, Jaguar e Toyota, entre outras.

Em resposta à fuga de empresas estrangeiras do país, o governo da Rússia ameaçou nacionalizar o ativo das empresas estrangeiras que deixarem o território russo.

Pode interessar também: