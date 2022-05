Isabela Tibcherani se pronuncia sobre prisão do pai, Paulo Cupertino; “Mistura de sentimentos”

Rapidamente, depois que a polícia de São Paulo anunciou a prisão de Paulo Cupertino, nesta segunda-feira (16), os internautas inundaram o perfil do Instagram de Isabela Tibcherani, filha do ex-empresário acusado do assassinato do ator Rafael Miguel e seus pais.

Aos que não se recordam, o crime aconteceu em 2019, e a principal motivação é porque Cupertino não aceitava o relacionamento da filha com o ator.

Após as dezenas de mensagens em sua conta, Isabela publicou um story com um breve texto e disse que “precisa de espaço”.

“Fui informada do ocorrido. Não consigo falar muito a respeito agora, mas quero agradecer todas as mensagens e todo o apoio. É uma mistura muito grande de sentimentos e agora preciso de espaço. Grata. Isabela”.